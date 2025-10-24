Enersa realizó una demostración de Trabajos con Tensión en el CITTES 2025
La Empresa Distribuidora de Energía de Entre Ríos (Enersa) llevó a cabo una demostración técnica de Trabajos con Tensión (TcT) en el marco del CITTES 2025, junto a empresas y referentes del sector eléctrico. La actividad tuvo lugar en la Estación Transformadora Gran Paraná, donde se simularon intervenciones en líneas de 13,2, 33 y 132 kV.
Durante la jornada, los equipos técnicos realizaron maniobras especializadas en tiempo real, mostrando cómo se ejecutan estas tareas sin interrumpir el suministro eléctrico. La demostración puso en evidencia la precisión operativa, la planificación y las estrictas medidas de seguridad que exige este tipo de trabajo.
Desde Enersa destacaron la importancia de estas instancias colaborativas, que fortalecen la capacitación técnica, promueven la innovación aplicada al mantenimiento de redes y favorecen el intercambio de experiencias entre profesionales del sector energético.
La participación en el CITTES 2025 reafirma el compromiso de Enersa con la mejora continua, la seguridad laboral y la modernización tecnológica, pilares fundamentales en su gestión operativa.