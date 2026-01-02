Enersa realizará trabajos programados en la Estación Transformadora Gualeguaychú este domingo
Enersa informó que este domingo 4 de enero, a partir de las 5 de la mañana y con finalización prevista al mediodía, se llevarán adelante trabajos programados en la Estación Transformadora Gualeguaychú, con el objetivo de normalizar instalaciones que resultaron afectadas por un desperfecto ocurrido el pasado 31 de diciembre.
De acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas, la empresa indicó que no se prevén restricciones en el suministro eléctrico durante el desarrollo de las tareas. No obstante, aclaró que, en caso de ser necesarias maniobras con eventuales afectaciones del servicio, estas serán coordinadas previamente con la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú.
Las intervenciones previstas incluyen el reemplazo de transformadores y forman parte de un conjunto de acciones destinadas a fortalecer la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico en la región.
Desde la empresa señalaron que se realizará un seguimiento permanente de los trabajos, priorizando la normal prestación del servicio a los usuarios. Ante cualquier consulta, recordaron que se encuentra disponible el Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI) 0800-777-0080, las 24 horas, y las redes sociales oficiales de la empresa @enersaarg.