Enersa anunció la suspensión temporal de la línea SATI por mantenimiento
La empresa Enersa informó que el próximo jueves 11 de septiembre de 2025, entre las 19:00 y las 21:00 horas, el Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI – 0800 777 0080) permanecerá fuera de servicio debido a trabajos programados de mantenimiento y mejoras en el sistema.
Desde la compañía señalaron que estas tareas son necesarias para garantizar la calidad y confiabilidad de los canales de atención. Asimismo, pidieron disculpas por las molestias que la situación pueda ocasionar y agradecieron la comprensión de los usuarios.
En caso de falta de suministro eléctrico, se recordó que se puede enviar un SMS con la palabra LUZ (espacio) NÚMERO DE ID al 70080. El número de ID se encuentra en el extremo superior derecho de la factura.