Enersa realizará tareas de emergencia y habrá salida de servicio de la línea Chajarí–Los Conquistadores
La empresa Enersa informó que este sábado 20 de diciembre, a partir de las 20:15, se producirá la salida de servicio de la línea de alta tensión Chajarí–Los Conquistadores, debido a trabajos de emergencia en el sistema eléctrico. La interrupción tendrá una duración estimada de una hora.
Como consecuencia de estas tareas, podrían registrarse interrupciones o afectaciones en el suministro eléctrico en las localidades de Feliciano, San Jaime de la Frontera, Los Conquistadores, Federal, así como en zonas rurales del área de influencia.
Desde la empresa señalaron que estas intervenciones son necesarias para garantizar la calidad, seguridad y continuidad del servicio eléctrico en la región, y agradecieron la comprensión de los usuarios ante las molestias que pudieran ocasionarse.
Para realizar consultas o recibir mayor información, Enersa recordó que se encuentran habilitados sus canales habituales de atención, disponibles durante todo el año, tanto por vía telefónica como a través de sus redes sociales oficiales.