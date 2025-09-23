Enersa realiza poda preventiva en San José de Feliciano y asegura suministro eléctrico seguro
Enersa llevó a cabo trabajos de poda preventiva sobre el acceso a San José de Feliciano por Ruta 2, que requirieron un corte programado de aproximadamente dos horas. La medida permitió ejecutar las tareas con todas las condiciones de seguridad y garantizar la calidad del suministro eléctrico en la localidad y zonas cercanas.
Estas labores forman parte de un plan de mantenimiento provincial, cuyo objetivo es prevenir riesgos ocasionados por ramas o árboles que puedan afectar las líneas eléctricas, especialmente en días de tormenta o con fuertes vientos, minimizando así posibles interrupciones del servicio.
Desde Enersa se destacó que este tipo de trabajos no solo preserva la infraestructura eléctrica, sino que también aumenta la seguridad de vecinos y usuarios de la red. La empresa recordó que estos operativos se realizan de manera periódica y planificada para anticipar inconvenientes y garantizar un servicio confiable para todos.
Asimismo, se instó a los usuarios a respetar las señales de advertencia durante las tareas y se agradeció la comprensión frente a los cortes programados, realizados con el fin de brindar un suministro más seguro y de calidad.