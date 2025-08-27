Enersa prueba los primeros medidores inteligentes en Entre Ríos
La empresa Enersa avanza en la modernización del servicio eléctrico con la incorporación de medidores inteligentes, que permitirán a los usuarios conexión inalámbrica con el centro de control y la posibilidad de monitorear en tiempo real su consumo de energía. El objetivo es brindar más seguridad, eficiencia y transparencia en la prestación del servicio.
Los primeros equipos están siendo testeados en los laboratorios de Paraná y, en una etapa inicial, se prevé la instalación de 600 dispositivos en Aldea Brasilera. En esta instancia, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y el gerente general, Jorge Tarchini, evaluaron los avances de las pruebas y analizaron la posibilidad de sumar un nuevo banco de ensayos para optimizar los procesos de control y calidad.
Brupbacher destacó que con la incorporación de esta tecnología “se abre la posibilidad de incorporar herramientas digitales que permitirán a los usuarios conocer en tiempo real su consumo, brindando mayor control, transparencia y mejores decisiones de uso energético”.
En la misma línea, Tarchini subrayó que este paso “es trascendental en la modernización de nuestra red eléctrica. La adquisición de los medidores inteligentes y la llegada de los primeros lotes marcan un hito que nos coloca a la vanguardia tecnológica a nivel nacional”.
El programa apunta a implementar un sistema de medición inteligente que permitirá avanzar hacia redes Smart Grid, posicionando a Entre Ríos entre las pocas provincias argentinas en desarrollar esta tecnología.
Con estas acciones, Enersa reafirma su compromiso con la innovación, la eficiencia y la mejora continua para los usuarios entrerrianos.