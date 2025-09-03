Enersa protagonizó la celebración del Día de la Niñez en residencias socioeducativas de Entre Ríos
Con una jornada llena de actividades recreativas y culturales, niñas y niños de residencias socioeducativas de toda la provincia festejaron el Día de la Niñez en el predio del Ejército Argentino El Paracao, en Oro Verde. La celebración fue organizada por el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), con el acompañamiento de Enersa y el respaldo de municipios que colaboraron en el traslado de los participantes.
En esta ocasión, Enersa tuvo un rol destacado, ofreciendo propuestas lúdicas, obsequios y la participación de sus mascotas institucionales: Volti, el carpincho, y Amperín, el pequeño pájaro que despertó la alegría de los más chicos.
El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, señaló: “El Día de la Niñez es una oportunidad para acompañar, celebrar y hacer sentir valorados a quienes más lo necesitan. Desde Enersa nos alegra participar y colaborar para que cada niño y niña viva una jornada especial”.
Durante el evento, los niños disfrutaron de peloteros, personajes infantiles, obras de teatro, maquillaje artístico, música, picnic, merienda y muchas sorpresas, en un clima de alegría compartida.
La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó: “Cada sonrisa que vemos hoy reafirma que vale la pena trabajar juntos. El Estado, las empresas, las instituciones y los municipios tenemos la responsabilidad de garantizar que la niñez sea sinónimo de derechos, juegos y sueños posibles”.
Por su parte, la presidenta del Copnaf, Clarisa Sack, resaltó el trabajo colectivo: “Como Estado, tenemos la alegría de llevar esta celebración a niñas y niños sin cuidados parentales, sosteniendo un sistema de protección que se construye con todos los actores. Muy agradecida por los aportes recibidos y al personal del Copnaf, que puso el corazón en una actividad tan esperada por los chicos”.
El evento contó con la presencia de funcionarios provinciales, autoridades del Ejército Argentino y representantes de distintas instituciones, entre ellos el director general de Relaciones Institucionales del Gobierno de Entre Ríos, Leandro Jacobi.