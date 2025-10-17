Enersa promueve la transparencia y la competencia en sus procesos de compra
La empresa Energía de Entre Ríos S.A. (Enersa) continúa fortaleciendo sus políticas de transparencia y participación mediante la difusión clara y accesible de sus Concursos de Precios, con el objetivo de ampliar la base de oferentes y fomentar la competencia.
Estos concursos se publican tanto en la Web Institucional de Enersa como en “EnersaProveedores”, la red social creada por la compañía para concentrar información sobre concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.
El nuevo concurso abierto corresponde al “Módulo A”, e incluye la adquisición de reguladores de tensión para la Subestación Transformadora (SET) Maciá, identificado con el número 2025-0935, cuyo cierre está previsto para el 4 de noviembre de 2025.
Con esta estrategia, Enersa reafirma su compromiso con la transparencia, la modernización de su gestión y la apertura a nuevos proveedores, garantizando procesos de compra más competitivos, equitativos y eficientes.