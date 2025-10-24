Enersa promueve la transparencia y la competencia con nuevos Concursos de Precios
La Empresa Distribuidora de Energía de Entre Ríos (Enersa) continúa fortaleciendo su política de transparencia y modernización administrativa, difundiendo de forma clara, accesible y pública sus Concursos de Precios.
Las convocatorias se publican tanto en la Web Institucional como en “EnersaProveedores”, la red social creada por la compañía para centralizar concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y demás procesos de compra.
El propósito de esta iniciativa es ampliar la participación de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en todas las etapas de contratación.
Entre los procesos actualmente vigentes, se destaca el nuevo Concurso “Módulo A”, correspondiente a la renovación del soporte técnico del software ORACLE (N°2025-0982), cuyo cierre de presentación de ofertas será el 6 de noviembre de 2025.
Con esta estrategia, Enersa reafirma su compromiso con la apertura, la eficiencia y la innovación en la gestión pública, promoviendo un sistema de compras más ágil, competitivo y confiable.