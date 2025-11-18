Enersa profundiza la regularización del servicio eléctrico en la provincia con alta adhesión de los vecinos
La Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa) continúa avanzando en su programa de ordenamiento y regularización del servicio eléctrico en distintas localidades de la provincia, con resultados que evidencian mejoras concretas y una respuesta muy favorable por parte de los vecinos.
El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, explicó que muchas de las conexiones irregulares históricas no se debían a la mala intención de los usuarios, sino a situaciones administrativas pendientes, como falta de documentación, loteos con autorizaciones provisorias, trámites inconclusos o casos de herencias y tenencias precarias que impedían acceder al servicio formal.
“Encontramos muchas conexiones que no estaban hechas por cuestiones de papeles o porque se trataba de loteos que nunca habían completado su aprobación definitiva. En esos casos, los vecinos no podían acceder a la escritura y, sin ese documento, tampoco podían tramitar el certificado del electricista matriculado para pedir el servicio eléctrico”, señaló Brupbacher.
En varios barrios, estas acciones permitieron regularizar el 100 por ciento de las viviendas.
El programa incluye además un fuerte acompañamiento social. En los sectores más vulnerables intervienen equipos de trabajadores sociales que elaboran informes y facilitan los trámites necesarios para que cada familia pueda acceder al servicio legal.
“En muchos casos la gente quería tener el servicio legal, pero no podía hacerlo por falta de documentación. Nuestro trabajo es ordenar esas situaciones y ayudar a que cada hogar esté correctamente conectado”, remarcó el presidente.
El plan avanza en diversos puntos de la provincia y ya muestra un impacto económico significativo. En barrios como Chacras, Paraná XX y El Morro, la regularización permitió recuperar en promedio 30 millones de pesos por mes, recursos que antes se perdían y terminaban siendo absorbidos por quienes sí pagaban su factura. Brupbacher anticipó que Enersa está próxima a multiplicar por cuatro su capacidad operativa, con el objetivo de consolidar un sistema más equitativo, donde el esfuerzo sea compartido de manera justa.
Los avances en Paraná XX son un ejemplo destacado: 120 nuevos usuarios lograron formalizar su conexión tras más de dos décadas de irregularidad.
“Es un paso importante y vamos a seguir trabajando con el mismo compromiso”, aseguró el titular de la empresa.
En este contexto, Enersa también tramitó una denuncia penal contra un usuario que, a diferencia de la mayoría que busca regularizar su situación, se negó a hacerlo pese a las intimaciones y volvió a reconectarse luego de varios retiros de la conexión. La causa fue radicada en la Fiscalía de Investigaciones, a cargo de la Dra. Vílchez.
“La persona fue advertida sobre el carácter penal de su infracción y aun así volvió a engancharse. Un solo usuario puede generar un perjuicio millonario para sus vecinos y para la distribuidora. Por eso ya no toleramos estas situaciones”, concluyó Brupbacher.