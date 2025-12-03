Enersa pone en marcha su primer parque solar y comienza a inyectar energía renovable a la red provincial
Enersa dio un paso clave en la transición energética de la provincia al iniciar la inyección de energía solar a la red de distribución desde su primer parque operativo, ubicado en Sauce Pinto. La puesta en marcha se enmarca en la estrategia del Gobierno de Entre Ríos para ampliar la generación renovable y avanzar hacia un sistema eléctrico más sostenible.
El parque cuenta con 540 paneles de última generación, que aportan 300 kilovatios de potencia instalada, una capacidad equivalente al consumo promedio de más de 200 familias. El sistema fue diseñado para monitorear en tiempo real la producción energética, el abastecimiento local y la inyección del excedente a la red.
Cada megavatio hora generado implica una disminución de emisiones. Hasta el momento, la energía producida se traduce en una reducción equiparable a más de 50 toneladas de carbón, más de 60 toneladas de dióxido de carbono y un impacto ambiental similar a la plantación de 85 árboles.
Con este avance, Enersa reafirma su apuesta por la generación renovable, con el objetivo de fortalecer el servicio eléctrico de la provincia y proteger el ambiente. Este parque solar es el primero de una serie de proyectos previstos que incrementarán la presencia de energías limpias en el sistema eléctrico entrerriano.