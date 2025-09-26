Enersa participó en la 21.ª Jornada de la Industria de la UIER
La empresa Enersa formó parte de la 21.ª Jornada de la Industria, organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) en el Centro Provincial de Convenciones. El encuentro reunió a más de 450 asistentes y fue declarado de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
Con un stand institucional, la distribuidora eléctrica brindó información sobre la suscripción a la factura digital, un servicio que representa una alternativa más ágil, moderna y sustentable para la gestión del consumo energético.
Además, Enersa ratificó su acompañamiento a la industria entrerriana, un sector considerado estratégico para la generación de empleo y el desarrollo económico provincial.
La jornada incluyó la participación de disertantes nacionales y provinciales, quienes abordaron ejes vinculados al futuro productivo y energético.
Finalmente, la empresa destacó su compromiso de estar cerca de cada entrerriano y del sector industrial, con la mirada puesta en un futuro más sustentable y con mayores oportunidades.