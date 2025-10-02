Enersa participó en Coner Tech 2025 con propuestas de innovación y eficiencia energética
La empresa Enersa formó parte de Coner Tech 2025, el encuentro de tecnología e innovación realizado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. En el marco del evento, la distribuidora eléctrica de Entre Ríos presentó un stand institucional en el que dio a conocer programas y proyectos vinculados a la modernización y a la eficiencia energética.
El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, estuvo presente junto al ministro de Gobierno y Trabajo y vicepresidente de la empresa, Manuel Troncoso, además de otras autoridades provinciales.
La propuesta incluyó la participación de los embajadores de la compañía, Volti y Amperín —un carpincho y un hornero— que, de manera lúdica e innovadora, acercaron al público las iniciativas que impulsa la empresa.
Con su presencia en el evento, Enersa reafirmó su compromiso de ser un actor activo en la economía del conocimiento y de acompañar los procesos de transformación tecnológica que fortalecen el desarrollo de Entre Ríos.