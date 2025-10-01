Enersa participó de la inauguración del Mirador TEC en Paraná
Enersa acompañó la inauguración del Mirador TEC en Paraná, un espacio que se proyecta como uno de los centros tecnológicos más relevantes de la provincia. La empresa cuenta con oficinas en este edificio innovador que reúne al sector público, privado y académico con el propósito de impulsar la economía del conocimiento y generar empleo de calidad.
El acto estuvo encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, junto al presidente de Enersa, Uriel Brubpacher, el gerente general, Jorge Tarchini, el vicepresidente de la empresa y ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, además de autoridades provinciales y locales.
Durante la inauguración, Frigerio destacó que el polo tecnológico “es la entrada de Entre Ríos al siglo XXI” y subrayó que el edificio ya alberga 28 empresas y más de 30 proyectos de innovación. Asimismo, remarcó que se trata de un espacio autosustentable, lo que evita costos de mantenimiento para el Estado.
Con el Mirador TEC, Entre Ríos ofrece a los emprendedores de la industria del conocimiento un punto de encuentro para innovar, crecer y desarrollarse, consolidando un polo de atracción de inversiones, talento y oportunidades para toda la provincia.