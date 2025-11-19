Enersa normalizó el servicio eléctrico tras el fuerte temporal en el centro-este entrerriano
El fuerte temporal registrado el pasado sábado y domingo afectó a Concepción del Uruguay, Basavilbaso, Colón y otras localidades de la región, provocando numerosos inconvenientes en el sistema eléctrico. Desde el inicio de la emergencia, Enersa desplegó cuadrillas en territorio para atender cada situación y avanzar en la restitución del servicio.
Gracias al trabajo sostenido de los equipos, el suministro quedó mayormente normalizado, resolviéndose en pocas horas los puntos de mayor impacto. “Estuvimos trabajando casi sin descanso y seguimos en tareas. La mayoría de los inconvenientes mayores se logró resolver en muy poco tiempo”, destacaron desde la empresa, subrayando el compromiso de las cuadrillas.
Aún persisten trabajos puntuales en sectores específicos donde continúan tareas de normalización. “Como ocurre después de cualquier tormenta, quedan lugares aislados para atender, y avanzamos en cada uno de ellos para completar la restitución total”, indicaron.
Enersa mantiene guardias reforzadas y recuerda que todos los canales de atención permanecen disponibles para que los usuarios informen cualquier situación pendiente.