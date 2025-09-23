Enersa montó una Subestación provisoria en Hernandarias tras el temporal y restableció el servicio en menos de 24 horas
Un violento temporal con fuerza de tornado golpeó la ciudad de Hernandarias el viernes por la noche y provocó la caída de una Subestación Transformadora, dejando a la localidad sin suministro eléctrico.
De inmediato, cuadrillas de Enersa se trasladaron al lugar para aislar riesgos y reparar la Línea de Media Tensión (LMT). Luego de intensas tareas y pruebas, la línea quedó nuevamente operativa.
Al día siguiente, los equipos técnicos de la empresa montaron una Subestación provisoria, lo que permitió restablecer el servicio eléctrico en tiempo récord. La medida permanecerá activa hasta que las condiciones del terreno posibiliten la instalación de una infraestructura definitiva.
Desde la compañía destacaron que los trabajos realizados reafirman el compromiso y la capacidad de respuesta de Enersa ante situaciones extremas, garantizando la seguridad y la continuidad del suministro incluso en condiciones adversas.