Enersa llama a licitación para mantenimiento vehicular y reformas edilicias
ENERSA convocó a licitación para la contratación de una empresa constructora para la ejecución de obras de reforma edilicia y el mantenimiento de los inmuebles afectados en tareas preventivas y correctivas. Por otra parte, se licitará el Servicio de gestión integral de mantenimiento de la flota vehicular.
Conforme las especificaciones técnicas, buenas prácticas y normativas vigentes que forman parte de la documentación licitatoria. Las obras por ejecutar comprenden la provisión de mano de obra, equipos, materiales, entre otras, para las tareas de reforma y mantenimiento edilicio que resultan por requerimientos técnicos, operativos o de seguridad.
Quienes deseen concurrir y participar de la licitación podrán acceder y descargar gratuitamente el Pliego y demás documentos anexos, los que son publicados a tal efecto en la página web oficial de ENERSA. Los Pliegos y documentos anexos serán públicos y estarán disponibles en todo momento.
La presentación de las ofertas podrá ser efectuada hasta el día, hora y en el lugar previsto para su apertura, la que se realizará el día 18 de noviembre de 2025 a las 11:00 horas, en calle Buenos Aires N° 87 (Sala del Segundo Piso / Casa Central de ENERSA) de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.
Licitación N° 2025-0412 — “Contratación de reformas edilicias y mantenimiento en inmuebles de ENERSA – Fase I”
Demás datos y condiciones, remitirse a: www.enersa.com.ar/area-proveedores/#Licitaciones
Contacto: licitaciones@enersa.com.ar
Energía de Entre Ríos S.A. – Sede Social: Buenos Aires 87 (E3100BQA) Paraná – Entre Ríos
Inscripción: Reg. Pco. Com. – DIPJ E.R. Nro. 1858 Secc. Legajo Social
Licitación N° 2025-0781: “Servicio de gestión integral de mantenimiento de la flota vehicular”
ENERSA convoca a licitación para la contratación de un servicio de gestión de la flota de vehículos de Energía de Entre Ríos S.A., la cual supone la interacción por parte del adjudicatario de la presente con una red de talleres que posea, para la efectiva cobertura y asistencia mecánica que resulte necesaria para el mantenimiento integral de la flota vehicular, de un todo de acuerdo con lo detallado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
La presentación de las ofertas podrá ser efectuada hasta el día, hora y en el lugar previsto para su apertura, la que se realizará el día 11 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas, en calle Buenos Aires N° 87 (Sala del Segundo Piso / Casa Central de ENERSA) de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.
