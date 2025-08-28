Enersa lanzó un programa para combatir las conexiones clandestinas en Paraná
En el marco de la política de transparencia y regularización integral, Enersa implementó un nuevo programa contra las conexiones clandestinas con el objetivo de revertir años de inacción que consolidaron esta práctica en algunos sectores de la sociedad.
El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, afirmó que la iniciativa busca “ordenar la empresa puertas adentro y regularizar la relación con nuestros usuarios. La transparencia también tiene que ver con la equidad: que todos los entrerrianos estén bajo las mismas reglas y que quienes cumplen no se vean perjudicados por quienes no lo hacen. Con este programa buscamos un servicio más justo, seguro y sostenible para todos”.
El trabajo comenzó en los barrios Chacra 99, Paraná XX y El Morro, donde se detectaron irregularidades con promedios de antigüedad de 15 a 20 años. En Chacra 99, luego de tres semanas de gestiones, se logró regularizar al 100 por ciento a los usuarios que habían estado “colgados” del suministro eléctrico durante ocho años.
En El Morro, se detectó un 65 por ciento de conexiones clandestinas con una antigüedad promedio de 20 años. En el barrio Paraná XX, con 500 viviendas construidas por el IAPV, se constató un 40 por ciento de conexiones irregulares con una antigüedad promedio de 18 años. En todos los casos, la regularización fue realizada con recursos humanos de Enersa, mientras que los usuarios abonaron únicamente los costos correspondientes a sus consumos.
Según los estudios de la empresa, las pérdidas de energía por conexiones clandestinas en suministros T1 superan el 10 por ciento. La iniciativa comenzó en Paraná y se prevé su extensión progresiva a toda la provincia.