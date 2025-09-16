Maran Suites & Towers

Enersa lanzó un nuevo concurso para la construcción de un parque solar en Arroyo Barú

Redacción | 16/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La empresa Enersa informó la apertura de un nuevo Concurso de Precio, en el marco de su política de ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en los procesos de compra.

Los concursos se difunden a través de la web institucional y de la plataforma “EnersaProveedores”, la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y procesos de adquisición.

Nuevo concurso: “Módulo A”

  • Construcción del Parque Solar Fotovoltaico Arroyo Barú de 483 kWp EPC no full.
  • N° 2025-0753
  • Fecha de cierre: 25/09/2025

Con esta iniciativa, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y avanza en la modernización de sus mecanismos de compra, vinculados además al impulso de energías renovables en la provincia.

