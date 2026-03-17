Enersa lanzó nuevos concursos de precios para ampliar la participación de proveedores
La empresa estatal Enersa informó la apertura de nuevos Concursos de Precios, en el marco de una política orientada a ampliar la participación de oferentes y fortalecer la transparencia en sus procesos de compra.
Desde la compañía indicaron que las convocatorias se difunden de manera clara y accesible, tanto en la web institucional como en “EnersaProveedores”, una plataforma destinada a la publicación de concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de contratación.
El objetivo de esta estrategia es incrementar la base de proveedores, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa de los procesos de adquisición.
En esta oportunidad, se dieron a conocer nuevos concursos correspondientes al “Módulo A”, entre los que se destacan:
• Adquisición de gabinetes de control para la SET Arroyo Barú (N° 2026-0447), con cierre previsto para el 25 de marzo de 2026.
• Instalación de columnas de hormigón con fundación y retiro de postes de madera en la línea de media tensión María Grande – Viale (N° 2026-0454), también con cierre el 25 de marzo de 2026.
Desde Enersa remarcaron que esta modalidad de difusión contribuye a modernizar los procesos de compra, al tiempo que refuerza el compromiso de la empresa con la transparencia y la eficiencia en la gestión.
Para más información sobre los concursos vigentes, los interesados pueden consultar el sitio oficial de la empresa.