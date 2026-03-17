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Enersa lanzó nuevos concursos de precios para ampliar la participación de proveedores

Redacción | 17/03/2026 | Entre Ríos | No hay comentarios

La empresa estatal Enersa informó la apertura de nuevos Concursos de Precios, en el marco de una política orientada a ampliar la participación de oferentes y fortalecer la transparencia en sus procesos de compra.

Desde la compañía indicaron que las convocatorias se difunden de manera clara y accesible, tanto en la web institucional como en “EnersaProveedores”, una plataforma destinada a la publicación de concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de contratación.

El objetivo de esta estrategia es incrementar la base de proveedores, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa de los procesos de adquisición.

En esta oportunidad, se dieron a conocer nuevos concursos correspondientes al “Módulo A”, entre los que se destacan:

Adquisición de gabinetes de control para la SET Arroyo Barú (N° 2026-0447), con cierre previsto para el 25 de marzo de 2026.
Instalación de columnas de hormigón con fundación y retiro de postes de madera en la línea de media tensión María Grande – Viale (N° 2026-0454), también con cierre el 25 de marzo de 2026.

Desde Enersa remarcaron que esta modalidad de difusión contribuye a modernizar los procesos de compra, al tiempo que refuerza el compromiso de la empresa con la transparencia y la eficiencia en la gestión.

Para más información sobre los concursos vigentes, los interesados pueden consultar el sitio oficial de la empresa.

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