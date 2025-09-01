Enersa lanzó nuevos Concursos de Precios para ampliar la participación de oferentes
Enersa anunció la apertura de nuevos Concursos de Precios, con el objetivo de ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada instancia del proceso de compra.
Las convocatorias se difunden a través de la Web Institucional y de Enersa Proveedores, la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de adquisición.
Los nuevos concursos correspondientes al Módulo A incluyen:
- Adquisición de Centro Compacto de H° A° (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0658 – Cierre: 11/09/2025.
- Adquisición de Transformadores de Llenado Integral Aluminio (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0656 – Cierre: 11/09/2025.
Con esta iniciativa, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra, fortaleciendo la participación de proveedores y la competitividad del sector.