Maran Suites & Towers

Enersa lanzó nuevos Concursos de Precios para ampliar la participación de oferentes

Redacción | 01/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Enersa anunció la apertura de nuevos Concursos de Precios, con el objetivo de ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada instancia del proceso de compra.

Las convocatorias se difunden a través de la Web Institucional y de Enersa Proveedores, la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de adquisición.

Los nuevos concursos correspondientes al Módulo A incluyen:

  • Adquisición de Centro Compacto de H° A° (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0658 – Cierre: 11/09/2025.
  • Adquisición de Transformadores de Llenado Integral Aluminio (Plan de Compras 2025) – N° 2025-0656 – Cierre: 11/09/2025.

Con esta iniciativa, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra, fortaleciendo la participación de proveedores y la competitividad del sector.

Tags:, , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X