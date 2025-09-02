Enersa lanzó licitación para nuevas obras eléctricas en Villa Clara
Enersa anunció la apertura de la Licitación N.º 2025-0549, destinada a la construcción de infraestructura clave en la localidad de Villa Clara, como parte de su compromiso con la transparencia en la gestión y el fortalecimiento del sistema eléctrico provincial.
La convocatoria contempla la contratación de ingeniería de detalle, ejecución de tareas y obras, provisión de equipamiento y materiales, ensayos finales y puesta en servicio de:
- Una línea de media tensión de 33 kV.
- Una subestación transformadora 33/13,2 kV en terreno de Enersa.
- Una línea de media tensión de 13,2 kV.
La apertura de ofertas está prevista para el 26 de septiembre de 2025 a las 10:00, en Buenos Aires 87, Sala del Segundo Piso – Casa Central de Enersa, Paraná.
Las ofertas podrán presentarse hasta el día, hora y lugar establecidos para la apertura.
Los pliegos licitatorios estarán disponibles para acceso y descarga gratuita en el sitio web oficial de Enersa, donde también se encuentran los documentos anexos de carácter público.
Más información en: www.enersa.com.ar/area-proveedores/#Licitaciones