Enersa lanzó licitación para nuevas obras eléctricas en Villa Clara

Redacción | 02/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Enersa anunció la apertura de la Licitación N.º 2025-0549, destinada a la construcción de infraestructura clave en la localidad de Villa Clara, como parte de su compromiso con la transparencia en la gestión y el fortalecimiento del sistema eléctrico provincial.

La convocatoria contempla la contratación de ingeniería de detalle, ejecución de tareas y obras, provisión de equipamiento y materiales, ensayos finales y puesta en servicio de:

  • Una línea de media tensión de 33 kV.
  • Una subestación transformadora 33/13,2 kV en terreno de Enersa.
  • Una línea de media tensión de 13,2 kV.

La apertura de ofertas está prevista para el 26 de septiembre de 2025 a las 10:00, en Buenos Aires 87, Sala del Segundo Piso – Casa Central de Enersa, Paraná.

Las ofertas podrán presentarse hasta el día, hora y lugar establecidos para la apertura.

Los pliegos licitatorios estarán disponibles para acceso y descarga gratuita en el sitio web oficial de Enersa, donde también se encuentran los documentos anexos de carácter público.

Más información en: www.enersa.com.ar/area-proveedores/#Licitaciones

