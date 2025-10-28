Maran Suites & Towers

Enersa lanza un nuevo Concurso de Precios para renovar soporte técnico de software Oracle

Redacción | 28/10/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La empresa Energía de Entre Ríos S.A. (Enersa) anunció la apertura de un nuevo Concurso de Precios, en el marco de su política de transparencia, modernización y fomento de la competencia entre proveedores.

El llamado corresponde al “Módulo A: Renovación de soporte técnico de software ORACLE” (N° 2025-0982), cuyo cierre está previsto para el 6 de noviembre de 2025.

Con el objetivo de ampliar la base de oferentes y promover la participación de nuevos proveedores, Enersa publica sus concursos tanto en su sitio web institucional como en “EnersaProveedores”, la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.

“Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de adquisición, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los oferentes”, señalaron desde la compañía.

