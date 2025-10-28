Enersa lanza un nuevo Concurso de Precios para renovar soporte técnico de software Oracle
La empresa Energía de Entre Ríos S.A. (Enersa) anunció la apertura de un nuevo Concurso de Precios, en el marco de su política de transparencia, modernización y fomento de la competencia entre proveedores.
El llamado corresponde al “Módulo A: Renovación de soporte técnico de software ORACLE” (N° 2025-0982), cuyo cierre está previsto para el 6 de noviembre de 2025.
Con el objetivo de ampliar la base de oferentes y promover la participación de nuevos proveedores, Enersa publica sus concursos tanto en su sitio web institucional como en “EnersaProveedores”, la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.
“Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de adquisición, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los oferentes”, señalaron desde la compañía.