Enersa lanza nuevos Concursos de Precios para ampliar la participación de oferentes
Enersa anunció una nueva serie de Concursos de Precios, publicados tanto en su Web Institucional como en la plataforma “EnersaProveedores”, la red social creada para centralizar concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y procesos de compra. La empresa busca ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del procedimiento.
En esta oportunidad, se difundieron nuevos concursos correspondientes al “Módulo A”, que abarcan la adquisición de materiales, equipamiento, servicios y obras vinculados al sistema eléctrico provincial.
Nuevos concursos “Módulo A”:
• Adquisición de precintos Tipo Perno – N° 2025-1046 – Cierre: 13/11/2025
• Adquisición de conectores y materiales para líneas aéreas preensambladas – N° 2025-1049 – Cierre: 13/11/2025
• Adquisición de Terminales y Empalmes Termocontraíbles para 13,2kV y 33kV (Plan de Compras 2025) – N° 2025-1026 – Cierre: 18/11/2025
• Incorporación de Módulos en EBS – ORACLE – N° 2025-1038 – Cierre: 18/11/2025
• Adquisición de Tablero de Distribución de BT (Plan de Compras 2025) – N° 2025-1040 – Cierre: 18/11/2025
• Provisión de Combustible – N° 2025-1074 – Cierre: 18/11/2025
• Reparación Integral de Transformadores de Distribución – N° 2025-1082 – Cierre: 18/11/2025
• Obras MT en Concepción del Uruguay, Colón y San José – N° 2025-1096 – Cierre: 18/11/2025
• Adquisición de Morsetería para Líneas Aéreas – N° 2025-1069 – Cierre: 19/11/2025
• Adquisición de Transformadores de Intensidad, Tensión y Bloques de Medición (Plan de Compras 2025) – N° 2025-1091 – Cierre: 19/11/2025
• Equipo de Medición Móvil de Recurso Eólico (LIDAR) – N° 2025-1093 – Cierre: 19/11/2025
Con esta estrategia, Enersa reafirma su compromiso con la transparencia, a la vez que moderniza y agiliza sus procesos de compra para facilitar una mayor participación del sector proveedor.