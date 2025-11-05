Maran Suites & Towers

Enersa lanza nuevos Concursos de Precios para ampliar la participación de oferentes

Redacción | 05/11/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Enersa anunció una nueva serie de Concursos de Precios, publicados tanto en su Web Institucional como en la plataforma “EnersaProveedores”, la red social creada para centralizar concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y procesos de compra. La empresa busca ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del procedimiento.

En esta oportunidad, se difundieron nuevos concursos correspondientes al “Módulo A”, que abarcan la adquisición de materiales, equipamiento, servicios y obras vinculados al sistema eléctrico provincial.

Nuevos concursos “Módulo A”:

Adquisición de precintos Tipo Perno – N° 2025-1046 – Cierre: 13/11/2025
Adquisición de conectores y materiales para líneas aéreas preensambladas – N° 2025-1049 – Cierre: 13/11/2025
Adquisición de Terminales y Empalmes Termocontraíbles para 13,2kV y 33kV (Plan de Compras 2025) – N° 2025-1026 – Cierre: 18/11/2025
Incorporación de Módulos en EBS – ORACLE – N° 2025-1038 – Cierre: 18/11/2025
Adquisición de Tablero de Distribución de BT (Plan de Compras 2025) – N° 2025-1040 – Cierre: 18/11/2025
Provisión de Combustible – N° 2025-1074 – Cierre: 18/11/2025
Reparación Integral de Transformadores de Distribución – N° 2025-1082 – Cierre: 18/11/2025
Obras MT en Concepción del Uruguay, Colón y San José – N° 2025-1096 – Cierre: 18/11/2025
Adquisición de Morsetería para Líneas Aéreas – N° 2025-1069 – Cierre: 19/11/2025
Adquisición de Transformadores de Intensidad, Tensión y Bloques de Medición (Plan de Compras 2025) – N° 2025-1091 – Cierre: 19/11/2025
Equipo de Medición Móvil de Recurso Eólico (LIDAR) – N° 2025-1093 – Cierre: 19/11/2025

Con esta estrategia, Enersa reafirma su compromiso con la transparencia, a la vez que moderniza y agiliza sus procesos de compra para facilitar una mayor participación del sector proveedor.

