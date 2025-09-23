Enersa lanza nuevo Concurso de Precios para alquiler de generadores eléctricos
Enersa informó sobre la apertura de un nuevo Concurso de Precios, con el objetivo de ampliar la participación de oferentes y garantizar transparencia en los procesos de compra. Todos los concursos se publican en la Web Institucional y en “EnersaProveedores”, la plataforma destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procedimientos de adquisición.
El propósito de esta iniciativa es fomentar la competencia, ampliar la base de oferentes y asegurar claridad en cada etapa del proceso de compra.
El nuevo concurso corresponde al “Módulo A”, que contempla el alquiler de generadores eléctricos para la temporada estival en Federación y SET “Strobel” – N° 2025-0790 – con cierre de recepción de ofertas el 2 de octubre de 2025.
Con esta acción, Enersa reafirma su compromiso con la transparencia y continúa avanzando en la modernización de sus procesos de adquisición.