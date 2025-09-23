Maran Suites & Towers

Enersa lanza nuevo Concurso de Precios para alquiler de generadores eléctricos

Redacción | 23/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Enersa informó sobre la apertura de un nuevo Concurso de Precios, con el objetivo de ampliar la participación de oferentes y garantizar transparencia en los procesos de compra. Todos los concursos se publican en la Web Institucional y en “EnersaProveedores”, la plataforma destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procedimientos de adquisición.

El propósito de esta iniciativa es fomentar la competencia, ampliar la base de oferentes y asegurar claridad en cada etapa del proceso de compra.

El nuevo concurso corresponde al “Módulo A”, que contempla el alquiler de generadores eléctricos para la temporada estival en Federación y SET “Strobel” – N° 2025-0790 – con cierre de recepción de ofertas el 2 de octubre de 2025.

Con esta acción, Enersa reafirma su compromiso con la transparencia y continúa avanzando en la modernización de sus procesos de adquisición.

