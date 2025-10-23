Enersa lanza nuevas licitaciones para fortalecer el sistema eléctrico en el centro y sur de Entre Ríos
Enersa avanza con un plan integral de expansión y modernización de la infraestructura eléctrica provincial, y en ese marco lanzó dos procesos licitatorios destinados a mejorar la calidad y confiabilidad del servicio en distintas zonas del territorio entrerriano. Las obras incluyen la construcción de una nueva Estación Transformadora de 132 kV en Oro Verde y una Línea de Media Tensión de 33 kV entre Berduc y Arroyo Barú, ambas consideradas estratégicas para el desarrollo energético y productivo de la provincia.
La Licitación N° 2025-0868, correspondiente a la “Estación Transformadora 132 kV Oro Verde”, prevé la ejecución integral del proyecto: ingeniería de detalle, obras civiles y electromecánicas, provisión de materiales y equipos, ensayos finales y puesta en servicio. La estación se levantará en un predio del Estado Nacional con servidumbre asignada a Enersa, y beneficiará a todo el sistema eléctrico del área metropolitana de Paraná y localidades cercanas, optimizando la capacidad de abastecimiento y reduciendo la vulnerabilidad del servicio.
La apertura de sobres se realizará el 16 de diciembre de 2025, a las 10:00, en la sede central de Enersa, ubicada en calle Buenos Aires 87, Paraná.
Por su parte, la Licitación N° 2025-0789, denominada “Línea de Media Tensión 33 kV Berduc – Arroyo Barú”, contempla la instalación de una nueva línea de aproximadamente 18 kilómetros, que partirá desde la Ruta Nacional 14 y se extenderá hasta la localidad de Arroyo Barú. El proyecto incluye también ingeniería, provisión de materiales, equipamientos, ensayos y puesta en servicio, con el objetivo de mejorar el suministro eléctrico y acompañar el crecimiento de la demanda en el centro-sur entrerriano.
La apertura de ofertas será el 13 de noviembre de 2025, a las 10:00, en la misma sede central de Enersa.
Los pliegos y anexos pueden consultarse y descargarse de forma gratuita en el sitio oficial de la empresa: www.enersa.com.ar/area-proveedores/#Licitaciones.