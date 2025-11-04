Enersa invierte más de 1.200 millones de pesos en una nueva obra eléctrica subterránea en Nogoyá
La empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa) avanza con una obra de media tensión subterránea en la ciudad de Nogoyá, con una inversión superior a 1.200 millones de pesos. El proyecto busca reforzar la infraestructura eléctrica y mejorar la calidad del servicio en distintos sectores urbanos.
Los trabajos contemplan la instalación de 4.300 metros de tendido subterráneo, que abastecerán a los nuevos distribuidores de media tensión Ruta 26 y San Miguel. Esta intervención beneficiará a las zonas céntrica, sur y oeste de la ciudad, reemplazando líneas aéreas y fortaleciendo una red más segura, moderna y eficiente.
La ejecución, a cargo de una empresa contratista, tiene un plazo estimado de 120 días. Una vez finalizada, la obra permitirá optimizar la operación del sistema eléctrico local y atender futuras demandas energéticas.
El trazado parte desde la Estación Transformadora ubicada sobre la Ruta Nacional 12, y los dos ramales subterráneos ingresan por calle 25 de Mayo hasta Presbítero Fernando Quiroga y Taboada. Desde allí, uno continúa por José de San Martín hasta Bernardo de Irigoyen, y el otro por Mariano Moreno hasta 16 de Julio, en el barrio IAPV.
Esta intervención se enmarca en el plan de inversiones energéticas que Enersa desarrolla junto al Gobierno de Entre Ríos, con el propósito de modernizar la infraestructura eléctrica provincial y garantizar mayor confiabilidad en el servicio.