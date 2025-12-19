Maran Suites & Towers

Enersa informó sobre nuevos Concursos de Precios

Redacción | 19/12/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Enersa continúa dando a conocer de manera clara y accesible sus Concursos de Precios, con el propósito de ampliar la participación de oferentes. Estos se publican en la Web Institucional y en “EnersaProveedores”, la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.

El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevos concursos “Módulo A”

• Obras de tendido subterráneo en MT en Gualeguay– N° 2025-1414– Cierre: 02/01/2026
• Verticalizado de estructuras en LAT Conquistadores-Federal– N° 2025-1439 – Cierre: 06/01/2026

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.

Tags:,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X