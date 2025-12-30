Enersa impulsa la movilidad sustentable con cargadores eléctricos en hoteles y termas de Entre Ríos
Enersa firmó convenios con establecimientos hoteleros y complejos termales de Entre Ríos, en articulación con la Secretaría de Turismo de la Provincia, para la instalación de cargadores eléctricos destinados a vehículos. La iniciativa busca acompañar el crecimiento de la movilidad sustentable y fortalecer la infraestructura turística entrerriana en puntos estratégicos del territorio.
El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, explicó que el programa responde al avance sostenido del mercado de autos eléctricos en el país. “El crecimiento de los vehículos eléctricos es una realidad y nos pareció importante promover esta iniciativa a través de lugares donde se recibe gente que viene por turismo o está de paso por la provincia”, sostuvo.
La selección de los establecimientos se realizó a partir de una convocatoria impulsada por la Secretaría de Turismo. En esta primera etapa, fueron elegidos nueve hoteles y complejos termales, con la proyección de ampliar progresivamente la red. “Estos son los primeros puntos, pero la idea es seguir intensificándolo y desarrollándolo”, indicó Brupbacher.
Los primeros cargadores se instalaron en el Hotel Sol de Victoria, el Hotel Hathor de Concordia, el Hotel Howard Johnson de Paraná, las Termas de Concepción del Uruguay y las Termas de Gualeguaychú, todos ubicados en localidades clave del corredor turístico provincial. Además, está previsto sumar nuevos espacios, como el hotel Arena Resort de Federación, entre otros.
En ese marco, Brupbacher destacó que también se tuvo en cuenta el crecimiento del parque automotor eléctrico en la región, especialmente en países vecinos como Uruguay. “Hay una importante afluencia de autos eléctricos, y eso nos permite hacer más atractiva nuestra provincia para captar turistas extranjeros”, señaló.
La iniciativa se enmarca en el proceso de incorporación de energías limpias que Enersa viene desarrollando en Entre Ríos. “Fuimos estabilizando nuestras líneas con los parques solares en Sauce Pinto y en el autódromo de Paraná, y vamos a sumar nuevos proyectos en Aldea Brasilera y Arroyo Barú”, explicó.
Desde el punto de vista turístico, el presidente de Enersa subrayó que la instalación de cargadores eléctricos representa una ventaja competitiva para hoteles y complejos termales. “Que una persona pueda cargar su vehículo mientras desayuna, almuerza, cena o pasa la noche en un hotel genera una diferencia respecto de otras zonas”, afirmó.
Las primeras localidades alcanzadas por el plan fueron Paraná, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Colón, aunque el objetivo es extender la cobertura a más ciudades entrerrianas. “Queremos llegar a la mayor cantidad de localidades y hoteles posibles”, aseguró.
El programa continuará expandiéndose durante 2026, con nuevas instalaciones previstas, reafirmando el compromiso de Enersa con el desarrollo energético sustentable y el crecimiento del turismo en Entre Ríos.