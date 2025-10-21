ENERSA impulsa energías renovables y eficiencia energética en el Día Mundial del Ahorro de Energía
El Gobierno de Entre Ríos, junto con la empresa de energía ENERSA, desarrolla diversas líneas de acción orientadas a optimizar el uso de la energía, fomentar las energías renovables y promover el cuidado del ambiente. En el marco del Día Mundial del Ahorro de Energía, que se conmemora cada 21 de octubre, Radio Diputados entrevistó al presidente de ENERSA, Uriel Brupbacher, quien repasó las principales obras de infraestructura y proyectos en marcha en la provincia.
“Nos sentimos muy involucrados con esta temática. En Entre Ríos, es un tema que está en agenda, especialmente lo vinculado con las energías renovables, que nos permiten optimizar los recursos naturales como Salto Grande”, destacó Brupbacher. Además, valoró la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de continuar invirtiendo en energía solar, a través de distintos parques fotovoltaicos. “Estamos planificando montar doce complejos solares en todo el territorio provincial antes de que finalice 2026”, afirmó.
Respecto de las obras planificadas y sus beneficios, el presidente de ENERSA explicó: “Por la normativa vigente no podemos ser generadores puros de energía solar, pero utilizamos este mecanismo para estabilizar las líneas y mejorar la calidad del servicio”. En ese sentido, recordó que “el primer parque solar fue inaugurado en Sauce Pinto, estamos finalizando el segundo en la zona del autódromo de Paraná, y avanzamos en otro en la ciudad de Chajarí, con lo que buscamos transformar la matriz energética de Entre Ríos”.
Brupbacher también se refirió a obras estratégicas incluidas en el plan provincial de energía: “Estamos trabajando para dotar de paneles solares a los galpones de producción avícola, una medida clave dado el papel que ocupa la industria avícola en nuestra provincia”.
Asimismo, mencionó los avances en una prueba piloto en Aldea Brasilera, donde se están instalando 700 medidores inteligentes. “Esta experiencia nos permitirá evaluar su funcionamiento y, con los resultados, extender el sistema a los 400.000 usuarios que tiene la empresa”, explicó.
“En el marco del Día del Ahorro de Energía, este sistema permitirá a los usuarios conocer con precisión su consumo y realizar un uso más eficiente. Además, nos posibilitará establecer tarifas por bloques horarios, de modo que cada usuario pueda decidir en qué momento usar determinados artefactos eléctricos, evitando la saturación de las líneas, cuidando el recurso y reduciendo costos”, añadió el titular de ENERSA.
Finalmente, Brupbacher subrayó: “Hablando de energía, todas las medidas forman parte de un proceso. No podemos pretender un cambio de la noche a la mañana; lo que estamos haciendo es parte de un plan que deberá trascendernos para ver los resultados”.
Sobre la fecha
El Día Mundial del Ahorro de Energía fue establecido en el Foro Energético Mundial (World Energy Forum) en 2012, con el objetivo de promover el acceso universal a la energía y concientizar sobre el impacto ambiental de su uso. La fecha constituye un llamado a reflexionar sobre el consumo energético cotidiano y la necesidad de impulsar políticas públicas de eficiencia y conservación de los recursos naturales.
Escuchá la entrevista completa acá: