Enersa implementa un protocolo de prevención del suicidio en el ámbito laboral

Redacción | 10/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

En el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, Enersa puso en marcha un Protocolo de Prevención y Abordaje Integral del Suicidio en el Ámbito Laboral, que alcanza a la totalidad de su personal, incluidos funcionarios y trabajadores de empresas contratadas (Empas).

La iniciativa tiene como objetivo crear entornos laborales seguros, saludables y emocionalmente contenedores, mediante procedimientos claros de detección temprana, intervención y seguimiento de situaciones de riesgo.

El protocolo establece canales de escucha activa y espacios de contención emocional, garantizando la confidencialidad de todas las personas involucradas. Su aplicación abarca tanto actividades internas como viajes laborales, eventos institucionales y situaciones sociales vinculadas al trabajo.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, subrayó: “Llevamos esta problemática a nivel provincial, junto a otros organismos, sumándonos también a la lucha por la prevención del suicidio en el ámbito laboral. Esto no abarca solamente a nuestro personal en relación de dependencia, sino también a los trabajadores de las empresas contratadas (Empas)”.

Además, destacó: “Hoy damos inicio a un programa de concientización y acompañamiento destinado a todas las personas que forman parte de esta gran familia”.

Desde la empresa remarcan que su rol no es clínico ni terapéutico, sino de contención, orientación y derivación hacia los sistemas de salud especializados. En paralelo, impulsan acciones de sensibilización, capacitación continua y campañas preventivas en toda la organización.

Marco legal

La medida se enmarca en la Política de Ética y Conducta de Enersa y en un sólido marco normativo:

  • Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744.
  • Ley Nacional de Prevención del Suicidio N.º 27.130 y su Decreto Reglamentario N.º 603/2021.
  • Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.
  • Resolución 1178/2022 sobre servicios de salud mental.
  • Normativa provincial, en particular la Ley N.º 10.605 y su Decreto Reglamentario N.º 2466/24, que fortalecen el abordaje integral en Entre Ríos.

Con esta acción, Enersa reafirma su compromiso con la prevención del suicidio, la salud mental y el bienestar de todo su personal, consolidando espacios laborales inclusivos y protectores.

