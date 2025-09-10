Enersa implementa un protocolo de prevención del suicidio en el ámbito laboral
En el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, Enersa puso en marcha un Protocolo de Prevención y Abordaje Integral del Suicidio en el Ámbito Laboral, que alcanza a la totalidad de su personal, incluidos funcionarios y trabajadores de empresas contratadas (Empas).
La iniciativa tiene como objetivo crear entornos laborales seguros, saludables y emocionalmente contenedores, mediante procedimientos claros de detección temprana, intervención y seguimiento de situaciones de riesgo.
El protocolo establece canales de escucha activa y espacios de contención emocional, garantizando la confidencialidad de todas las personas involucradas. Su aplicación abarca tanto actividades internas como viajes laborales, eventos institucionales y situaciones sociales vinculadas al trabajo.
El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, subrayó: “Llevamos esta problemática a nivel provincial, junto a otros organismos, sumándonos también a la lucha por la prevención del suicidio en el ámbito laboral. Esto no abarca solamente a nuestro personal en relación de dependencia, sino también a los trabajadores de las empresas contratadas (Empas)”.
Además, destacó: “Hoy damos inicio a un programa de concientización y acompañamiento destinado a todas las personas que forman parte de esta gran familia”.
Desde la empresa remarcan que su rol no es clínico ni terapéutico, sino de contención, orientación y derivación hacia los sistemas de salud especializados. En paralelo, impulsan acciones de sensibilización, capacitación continua y campañas preventivas en toda la organización.
Marco legal
La medida se enmarca en la Política de Ética y Conducta de Enersa y en un sólido marco normativo:
- Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744.
- Ley Nacional de Prevención del Suicidio N.º 27.130 y su Decreto Reglamentario N.º 603/2021.
- Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657.
- Resolución 1178/2022 sobre servicios de salud mental.
- Normativa provincial, en particular la Ley N.º 10.605 y su Decreto Reglamentario N.º 2466/24, que fortalecen el abordaje integral en Entre Ríos.
Con esta acción, Enersa reafirma su compromiso con la prevención del suicidio, la salud mental y el bienestar de todo su personal, consolidando espacios laborales inclusivos y protectores.