Enersa habilitó una nueva subestación transformadora que mejora el suministro eléctrico en María Grande
Enersa puso oficialmente en funcionamiento la nueva Subestación Transformadora (SET) 33/13,2 kV de María Grande, una obra considerada estratégica para mejorar la calidad, capacidad y confiabilidad del servicio eléctrico en toda la zona.
La primera etapa del proyecto quedó operativa el 10 de noviembre, cuando se energizó el transformador de potencia y el distribuidor destinado a abastecer al Parque Industrial de María Grande. Luego, el 13 de noviembre, se incorporaron los distribuidores “Avenida” e “Interlagos”, completando así la puesta en servicio del sistema.
La infraestructura, construida en un predio de Enersa, incluyó el diseño, montaje e instalación integral de una nueva red eléctrica: transformador de 5 MVA, reconectadores, seccionadores, transformadores de corriente y de tensión, además de una sala de comando dotada con modernos sistemas de control y telecomunicaciones.
El proyecto abarcó desde la ingeniería de detalle hasta las pruebas finales, incluyendo obras civiles, montaje electromecánico y provisión de materiales, con el objetivo de reforzar la capacidad energética del área y garantizar un servicio más estable, seguro y eficiente para los usuarios residenciales, comerciales e industriales.
Con esta obra, Enersa y el Gobierno de Entre Ríos ratifican su compromiso con el desarrollo energético provincial y con la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento productivo de María Grande y su región.