Enersa ganó el Primer Premio en el Congreso Internacional de Seguridad Eléctrica por su innovación con drones
El equipo de Trabajos con Tensión de Enersa obtuvo el Primer Premio en la categoría Transmisión durante el X Congreso Internacional sobre Seguridad en Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica (CITTES 2025), celebrado del 21 al 24 de octubre en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.
El galardón fue otorgado por el proyecto “Implementación de drones para el relevamiento y termografías de LAT”, presentado por Walter Faure, Sergio Gaítan, Pablo Masmú y Luis Ignacio Ramírez. La propuesta fue reconocida por su carácter innovador, al incorporar tecnología de drones para inspecciones y termografías en líneas aéreas de transmisión, mejorando los procesos de mantenimiento y reforzando la seguridad operativa.
Este logro reafirma el compromiso de Enersa con la innovación, la eficiencia y la seguridad eléctrica, pilares esenciales de su misión de garantizar un servicio confiable y de calidad en toda la provincia.
El CITTES se posiciona como uno de los encuentros más relevantes del sector eléctrico en Latinoamérica, donde especialistas, empresas y organismos comparten experiencias y avances tecnológicos orientados a optimizar las tareas de transmisión y distribución de energía.
Desde Enersa felicitaron al equipo de Trabajos con Tensión por este reconocimiento internacional, que consolida el liderazgo de la empresa en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al sistema eléctrico entrerriano.