Enersa fortalece controles internos y recupera 30 millones de pesos mediante medidas de transparencia
En el marco de una gestión orientada a la transparencia, la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos, la empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa) implementó una serie de acciones estratégicas para optimizar sus procedimientos internos y garantizar un manejo eficiente de bienes y fondos.
Entre las principales medidas se puso en marcha un nuevo procedimiento de compras que será obligatorio para todas las adquisiciones. Este sistema busca optimizar la trazabilidad, garantizar la competencia entre proveedores y asegurar el cumplimiento estricto de la normativa vigente.
Asimismo, se estableció un protocolo para donaciones que permitirá ordenar, transparentar y documentar cada entrega, asegurando criterios claros y equitativos.
En materia logística, se intervino en los almacenes con un plan integral de control y optimización del uso de materiales. Dentro de este esquema, se aplicó un tratamiento especial a los rezagos que posibilitó su venta en dos oportunidades, superando las expectativas y recuperando 30 millones de pesos destinados a la compra de nuevas herramientas y a la mejora de la capacidad operativa.
En paralelo, avanza la modernización del registro de proveedores, simplificando el proceso de alta y fomentando la incorporación de nuevas empresas. Como parte de esta política, se lanzará en breve el usuario de Instagram “Compras Enersa”, que complementará la difusión a través de la web institucional, medios gráficos y el Boletín Oficial, ampliando el alcance de las convocatorias.
El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó: “Cada paso que damos en materia de control y transparencia es una inversión en confianza. Nuestro compromiso es que cada peso y cada recurso de Enersa se utilice de forma eficiente, para que podamos seguir brindando un servicio eléctrico de calidad y con una de las mejores métricas del país”. Sobre la creación de la cuenta en Instagram, añadió: “Aprovechamos nuevas herramientas para que más empresas puedan sumarse a nuestras convocatorias y contribuir al desarrollo de la provincia”.
Estas medidas se enmarcan en una política sostenida de la actual gestión para asegurar que los recursos de todos los entrerrianos se administren con la máxima responsabilidad y en beneficio de la comunidad.