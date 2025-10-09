Enersa expuso su rol en la transición energética durante el Encuentro Federal de Cambio Climático
El gerente general de Enersa, Jorge Tarchini, participó del Encuentro Federal sobre Cambio Climático en Paraná, un evento preparatorio para la COP30. Tarchini expuso en el panel sobre Transición Energética Federal y compartió la experiencia de la empresa en la construcción de una matriz energética más sostenible.
El panel, moderado por la secretaria de Energía de Entre Ríos, Noelia Zapata, también contó con la participación de Axel Boerr de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados y Martín Dapelo de CADER.
Desafíos y avances de Enersa
Durante su presentación, Tarchini destacó los desafíos y logros de Enersa en la transición energética. Subrayó la importancia de la planificación estratégica, la inversión en infraestructura y el compromiso con una visión federal que potencie las capacidades de las provincias. También hizo hincapié en el papel crucial de las empresas públicas para lograr un futuro energético sostenible y equitativo.
El encuentro reunió a representantes de gobiernos provinciales, organizaciones ambientales y expertos para debatir temas como el financiamiento climático, los mercados de carbono y la bioeconomía. El objetivo es consensuar propuestas para la COP30, que se celebrará en Brasil en noviembre.
La secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman, valoró el liderazgo del gobernador Rogelio Frigerio en la agenda climática provincial. Con su participación, Enersa reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible y su papel activo en la transición energética de la Argentina.