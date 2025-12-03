Enersa entregó equipamiento solar a instituciones de Feliciano para impulsar el uso de energías renovables
En un acto desarrollado en el Salón del Bicentenario, el gobernador Rogelio Frigerio encabezó la entrega de equipamiento solar a cuatro instituciones de Feliciano, como parte del programa de responsabilidad social de Enersa y de la política provincial que promueve el uso de energías renovables. La iniciativa incluyó la provisión de tres termotanques solares y una estación solar, elementos que ofrecen una ayuda directa al funcionamiento cotidiano de cada entidad beneficiada.
El encuentro reunió al presidente de Enersa, Uriel Brupbacher; al presidente de la Comuna de San Víctor, Diego Iparraguirre; al vicedirector de la Escuela Técnica N.° 1, Fernando Paré; a la directora de la Escuela N.° 5, Maricel Blanco; y al presidente del Club Social y Deportivo Unión de Feliciano, Luis Alberto Hill, junto a autoridades locales y representantes del Gobierno de Entre Ríos.
Los equipos entregados a cada institución fueron los siguientes:
– Comuna de San Víctor: una estación solar, destinada a proveer agua caliente y energía para carga de dispositivos mediante autoabastecimiento solar, ofreciendo una herramienta práctica y accesible para los vecinos.
– Escuela Técnica N.° 1 “Juan Domingo Perón”: un termotanque solar.
– Escuela N.° 5 “Esteban Echeverría”: un termotanque solar.
– Club Social y Deportivo Unión de Feliciano: un termotanque solar.
Los termotanques solares, señalaron desde Enersa, permiten calentar agua utilizando únicamente energía solar, reducen costos de consumo y brindan una solución eficiente para actividades educativas, tareas de higiene y otros servicios que requieren agua caliente.
Desde la empresa destacaron que estas acciones buscan acompañar a instituciones con un rol central en sus comunidades, aportando equipamiento útil y promoviendo prácticas energéticas sostenibles. Tanto Enersa como el Gobierno de Entre Ríos reafirmaron su compromiso de continuar apoyando a organizaciones educativas, sociales y comunitarias, subrayando que iniciativas como esta representan una ayuda concreta que contribuye al desarrollo y bienestar de los entrerrianos.