Enersa ejecuta una obra de más de $1.200 millones para reforzar la red eléctrica en Nogoyá
La Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa) avanza con una importante obra de media tensión en la ciudad de Nogoyá, destinada a modernizar y fortalecer la infraestructura eléctrica local. Con una inversión superior a los $1.200 millones, la compañía reafirma su compromiso con la mejora continua del servicio para los usuarios entrerrianos.
El proyecto contempla la instalación de 4.300 metros de tendido subterráneo, una intervención de gran envergadura que permitirá optimizar el suministro eléctrico en las zonas céntrica, sur y oeste de la ciudad. Esta iniciativa busca resolver puntos críticos del sistema actual y brindar mayor estabilidad y confiabilidad en la prestación.
La obra, a cargo de una empresa contratista, tendrá un plazo de ejecución estimado en 120 días. Una vez finalizada, se prevé que genere mejoras operativas significativas, mayor capacidad de respuesta ante picos de demanda y beneficios directos para hogares, comercios e industrias locales.
El trazado inicia en la Estación Transformadora ubicada sobre la Ruta Nacional 12, desde donde dos ramales subterráneos ingresan a la ciudad por calle 25 de Mayo hasta Quiroga y Taboada.
Uno de ellos continúa por calle San Martín hasta Bernardo de Irigoyen, mientras que el otro se extiende por calle Moreno hasta 16 de Julio, en el barrio IAPV. El recorrido fue diseñado para maximizar el alcance del servicio y beneficiar a una amplia zona urbana.
Esta obra forma parte del plan estratégico de inversiones que Enersa desarrolla junto al Gobierno de Entre Ríos, con el propósito de fortalecer el sistema eléctrico provincial. A través de estas acciones, la empresa consolida su rol como prestadora de un servicio eficiente, seguro y de calidad para todos los entrerrianos.