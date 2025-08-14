Enersa e IAPV acuerdan colaboración para optimizar el uso de viviendas sociales
Con el objetivo de mejorar el seguimiento del uso de las viviendas sociales en Entre Ríos, Enersa y el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) firmaron un acuerdo de colaboración que permitirá intercambiar información clave para garantizar el destino adecuado de los inmuebles.
Según el convenio, Enersa proporcionará al IAPV datos sobre consumos eléctricos en casos de presuntas irregularidades, respetando la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años, con renovación automática.
Participaron del acto por Enersa su presidente, Uriel Brupbacher, junto al gerente de Sector de Asuntos Estratégicos, Eduardo Asueta; y por el IAPV, su titular, Manuel Schönhals, acompañado por el vocal Aníbal Steren.
Esta iniciativa forma parte del compromiso conjunto de ambas instituciones y del Gobierno de Entre Ríos de trabajar con transparencia y eficiencia, asegurando que las viviendas sociales cumplan su función de brindar soluciones habitacionales a las familias entrerrianas que más lo necesitan.