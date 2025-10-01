Maran Suites & Towers

Enersa donará equipamiento eléctrico para la Fiesta Gaucha en Los Charrúas

Redacción | 30/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

Enersa firmó un acuerdo con la Municipalidad de Los Charrúas para la donación de equipamiento eléctrico destinado a la Fiesta Gaucha “Los Charrúas vive la tradición”, que se llevará a cabo en el marco del 84º aniversario de la localidad.

En la firma del convenio participaron el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, el gerente general, Jorge Tarchini, y la intendenta de Los Charrúas, Fabiana Imoberdorff, en representación del municipio.

Desde la empresa resaltaron que este aporte refuerza el compromiso de Enersa con el desarrollo de las comunidades entrerrianas y se enmarca en las acciones que promueven para fortalecer la integración social, la cultura y el crecimiento de la provincia.

