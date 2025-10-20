Maran Suites & Towers

Enersa dio a conocer nuevo Concurso de Precios

Redacción | 20/10/2025 | Empresariales, Entre Ríos | No hay comentarios

Enersa difunde de manera clara y accesible sus Concursos de Precios, con el propósito de ampliar la participación de oferentes. Estos se publican en la Web Institucional y en “EnersaProveedores”, la red social destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.

El objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de compra.

Nuevo concurso “Módulo A”:
• Adquisición de Reguladores de Tensión para SET Maciá- N° 2025-0935 – Cierre: 04/11/2025

Con esta estrategia, Enersa ratifica su compromiso con la transparencia y continúa modernizando sus procesos de compra.

