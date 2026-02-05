Enersa difundió nuevos Concursos de Precios para ampliar la participación de oferentes
Enersa informó la apertura de nuevos Concursos de Precios “Módulo A” y recordó que estos procesos se difunden de manera clara y accesible a través de su Web Institucional y de “EnersaProveedores”, la red destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.
Desde la empresa explicaron que el objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de adquisición.
Los nuevos concursos abiertos son:
- Obras electromecánicas MT, Secretaría de Energía Distrito Uruguay – N° 2026-0239 – Cierre: 13/02/2026
- Obras de tendido subterráneo en MT en Gualeguay – N° 2026-0256 – Cierre: 19/02/2026
- Obras de inversión en Concepción del Uruguay – N° 2026-0270 – Cierre: 20/02/2026
Con esta estrategia, Enersa ratificó su compromiso con la transparencia y la modernización de sus procesos de compra.
Para más información, los interesados pueden consultar el área de proveedores en el sitio oficial de la empresa.