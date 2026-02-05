Maran Suites & Towers

Enersa difundió nuevos Concursos de Precios para ampliar la participación de oferentes

Redacción | 05/02/2026 | Entre Ríos | No hay comentarios

Enersa informó la apertura de nuevos Concursos de Precios “Módulo A” y recordó que estos procesos se difunden de manera clara y accesible a través de su Web Institucional y de “EnersaProveedores”, la red destinada a concursos, licitaciones, manifestaciones de interés y otros procesos de compra.

Desde la empresa explicaron que el objetivo es ampliar la base de oferentes, fomentar la competencia y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso de adquisición.

Los nuevos concursos abiertos son:

  • Obras electromecánicas MT, Secretaría de Energía Distrito Uruguay – N° 2026-0239 – Cierre: 13/02/2026
  • Obras de tendido subterráneo en MT en GualeguayN° 2026-0256 – Cierre: 19/02/2026
  • Obras de inversión en Concepción del UruguayN° 2026-0270 – Cierre: 20/02/2026

Con esta estrategia, Enersa ratificó su compromiso con la transparencia y la modernización de sus procesos de compra.

Para más información, los interesados pueden consultar el área de proveedores en el sitio oficial de la empresa.

