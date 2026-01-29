Enersa convoca a proveedores del rubro Librería a inscribirse en su Registro de Proveedores
Enersa lanzó una convocatoria provincial destinada a proveedores del rubro Librería interesados en inscribirse en el Registro de Proveedores de la empresa, con el propósito de ampliar la base de oferentes y promover una mayor participación en los procesos de compra y contratación.
La iniciativa alcanza a toda la provincia de Entre Ríos y se enmarca en las acciones orientadas a fortalecer los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y eficiencia, establecidos en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente de Enersa.
Desde la empresa señalaron que la incorporación de nuevos proveedores permitirá generar mayores oportunidades de participación, favorecer la competencia y optimizar los procesos de adquisición vinculados a este rubro.
Las personas interesadas podrán obtener información y realizar el trámite de inscripción a través del sitio web: www.enersa.com.ar/repro/.
Para realizar consultas, se encuentra disponible el correo electrónico: registroproveedores@enersa.com.ar.
Con esta convocatoria, Enersa continúa trabajando para consolidar procesos abiertos y transparentes, al tiempo que impulsa la participación de proveedores locales en todo el territorio provincial.