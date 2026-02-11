Enersa convoca a empresas de Entre Ríos a sumarse a su Registro de Proveedores
La empresa Enersa lanzó una convocatoria destinada a comercios y establecimientos de toda la provincia de Entre Ríos para que se inscriban en su Registro de Proveedores, en los rubros de librería, ferretería, hotelería y alojamiento, gastronomía y materiales eléctricos.
La firma requiere estos servicios en distintas localidades entrerrianas, por lo que la propuesta está dirigida tanto a empresas consolidadas como a emprendimientos locales, con el objetivo de contar con alternativas en todo el territorio provincial.
La iniciativa apunta a ampliar la base de oferentes y promover una mayor participación en los procesos de compra y contratación, en el marco de una política de transparencia y eficiencia, conforme a los principios establecidos en el Reglamento de Compras y Contrataciones vigente de Enersa.
Las empresas interesadas deberán realizar la inscripción enviando la documentación requerida por correo electrónico a registroproveedores@enersa.com.ar. Para más información, se puede consultar el sitio web oficial de la empresa o la cuenta @enersa.proveedores.