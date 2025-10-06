Enersa comenzó la instalación de medidores inteligentes en Aldea Brasilera
La empresa Enersa dio inicio este lunes a la instalación de los primeros medidores inteligentes en la localidad de Aldea Brasilera, marcando un hito en la modernización tecnológica del sistema eléctrico entrerriano. Esta acción se enmarca en el plan estratégico de la compañía para avanzar hacia una red eléctrica más eficiente, transparente y moderna en toda la provincia.
“Es histórico para Enersa. Hoy es el primer día del operativo de medidores inteligentes en Aldea Brasilera, un punto de partida para el recambio en toda la red eléctrica de la provincia. Este avance nos va a permitir controlar el consumo de energía tanto desde la Empresa como desde el usuario, promoviendo un uso más eficiente y responsable. Para nosotros es importantísimo ver este inicio de la transformación digital en toda la provincia”, expresó el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher.
Los nuevos medidores inteligentes permitirán a los usuarios conocer en tiempo real su consumo energético, consultar su historial mediante una aplicación y recibir información directa de la empresa. Este salto tecnológico fortalece la transparencia y mejora la relación entre Enersa y sus usuarios.
Por su parte, el gerente general, Jorge Tarchini, destacó: “Estamos realizando la prueba piloto de los primeros medidores inteligentes en usuarios de pequeñas demandas. Más allá de que se trata de un acontecimiento único para la compañía, la instalación de este tipo de medidores implica ofrecer una experiencia totalmente nueva al usuario. Desde el punto de vista técnico, esto nos permite realizar lecturas remotas y habilitar nuevas posibilidades de gestión y control. En definitiva, brindamos un servicio distinto a quienes forman parte de esta primera etapa del programa”.
Con esta iniciativa, Enersa reafirma su compromiso con la innovación, la eficiencia energética y la mejora continua del servicio eléctrico, consolidándose como una empresa pública modelo en la incorporación de tecnología al servicio de la comunidad entrerriana.