Maran Suites & Towers

Enersa cedió vehículos al COPNAF para fortalecer la asistencia y protección social en Entre Ríos

Redacción | 31/10/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La empresa Enersa entregó diez camionetas en óptimas condiciones al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), en el marco de un contrato de comodato firmado entre ambas instituciones. La iniciativa tiene como objetivo reforzar la movilidad del organismo en sus tareas de asistencia y protección social en todo el territorio entrerriano.

El acuerdo fue rubricado por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y el gerente general, Jorge Tarchini, junto a la titular del COPNAF, Clarisa Sack. A través de esta acción, la empresa puso a disposición vehículos utilitarios de diversas marcas y modelos, entre ellos Ford Ranger, Chevrolet S10, Montana y Renault Kangoo.

Desde la compañía destacaron que todas las unidades fueron entregadas en perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento, listas para su inmediata utilización en las tareas del organismo.

Con esta decisión, Enersa reafirma su compromiso solidario con las políticas públicas provinciales orientadas a la niñez, la adolescencia y la familia, colaborando con el fortalecimiento de la red institucional de cuidado en Entre Ríos.

Tags:, , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X