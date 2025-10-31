Enersa cedió vehículos al COPNAF para fortalecer la asistencia y protección social en Entre Ríos
La empresa Enersa entregó diez camionetas en óptimas condiciones al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF), en el marco de un contrato de comodato firmado entre ambas instituciones. La iniciativa tiene como objetivo reforzar la movilidad del organismo en sus tareas de asistencia y protección social en todo el territorio entrerriano.
El acuerdo fue rubricado por el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, y el gerente general, Jorge Tarchini, junto a la titular del COPNAF, Clarisa Sack. A través de esta acción, la empresa puso a disposición vehículos utilitarios de diversas marcas y modelos, entre ellos Ford Ranger, Chevrolet S10, Montana y Renault Kangoo.
Desde la compañía destacaron que todas las unidades fueron entregadas en perfecto estado de funcionamiento y mantenimiento, listas para su inmediata utilización en las tareas del organismo.
Con esta decisión, Enersa reafirma su compromiso solidario con las políticas públicas provinciales orientadas a la niñez, la adolescencia y la familia, colaborando con el fortalecimiento de la red institucional de cuidado en Entre Ríos.