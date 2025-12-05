Enersa brindó precisiones sobre la restricción de servicio que afectó a Concepción del Uruguay
Un corte de energía dejó sin suministro a diversas zonas de Concepción del Uruguay. El hecho ocurrió este jueves a las 23:33 y afectó a diversas zonas de influencia de la mencionada localidad. El servicio quedó normalizado, aproximadamente, a la 1:10 de hoy, viernes.
Al respecto, Enersa informó que “se produjo una falla en un distribuidor de media tensión, que ocasionó un daño interno en las instalaciones de la Estación Transformadora ´Uruguay´. Las protecciones actuaron de manera correcta para aislar la falla registrada y evitar que se propagara a otros sectores de la red”.
En casos de daños internos en instalaciones de la empresa, el protocolo establece realizar una verificación presencial de las averías, lo que puede ocasionar demoras a la hora de restituir el suministro. Una vez revisada la instalación involucrada y confirmado el origen del problema, se avanzó en las maniobras para normalizar.
La interrupción alcanzó diversas zonas: Defensa Sur, 3 Arroyos, Irigoyen, Plaza Ramírez, Vialidad, Allais, Díaz Vélez, Centro Norte, Frigorífico, Almacén Silva, Becar y Sur. Estas áreas corresponden al casco urbano y a sectores vinculados al sistema de 13,2 kV.
Canales de consulta
☎️ 0800-777-0080 SATI (disponible las 24 horas)
Redes sociales oficiales: @enersaarg