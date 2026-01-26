Enersa avanza en Puerto Sánchez con la regularización de conexiones eléctricas
Enersa continúa desarrollando el Programa de Recupero de Usuarios, una iniciativa destinada a regularizar conexiones eléctricas y garantizar un servicio seguro y confiable para la comunidad. En esta etapa, los trabajos se concentran en el barrio Puerto Sánchez, uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad de Paraná.
El programa lleva tres meses de implementación y ya permitió regularizar la situación de más de 350 usuarios en la capital entrerriana. Para ello, la empresa realiza un relevamiento exhaustivo de domicilios, identificando suministros irregulares y avanzando en su normalización. En paralelo, se impulsa una tarea de concientización social, orientada a que los vecinos comprendan la importancia de contar con instalaciones eléctricas seguras y los riesgos asociados a conexiones precarias.
En el caso particular de Puerto Sánchez, vecinos y responsables de comedores fueron quienes adquirieron los pilares eléctricos y realizaron los trámites correspondientes, a la espera de la conexión formal. De esta manera, los nuevos suministros cuentan con llave térmica y disyuntor, elementos fundamentales para la seguridad eléctrica.
El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, explicó que una de las principales dificultades era la complejidad de los requisitos para solicitar el servicio. “En un trabajo conjunto con la Municipalidad de Paraná, el IAPV y el EPRE, se resolvieron cuestiones burocráticas, se simplificaron los trámites previos y se tomaron medidas para agilizar las solicitudes”, señaló. Además, destacó que el 90% de los usuarios de Puerto Sánchez ya cuenta con suministro regularizado, mientras que el 10% restante continúa siendo relevado por los equipos técnicos de la empresa.
Riesgos de las conexiones eléctricas precarias
Las conexiones eléctricas irregulares representan un serio peligro para la seguridad y el correcto funcionamiento del sistema:
- Si son clandestinas, constituyen un delito penado por la ley.
- Ponen en riesgo la integridad de quienes las realizan, con posibilidad de electrocución o incendios.
- Según datos de los Bomberos de Paraná, el 80% de los incendios en la ciudad se originan por este tipo de conexiones.
- Afectan a quienes habitan la vivienda y a las personas que circulan por la zona.
- Pueden generar problemas de tensión y dañar la red eléctrica.
- Alteran el normal suministro de los vecinos.
- Provocan la quema de electrodomésticos.
- Atentan contra el uso eficiente de la energía eléctrica.
Desde Enersa remarcaron que la regularización de los suministros es clave para mejorar la seguridad, la calidad del servicio y el bienestar de toda la comunidad.