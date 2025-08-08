Enersa avanza con obra de red subterránea de Media Tensión en Nogoyá para mejorar el servicio eléctrico
Enersa está ejecutando una obra fundamental de infraestructura eléctrica en Nogoyá, que consiste en la instalación de una red subterránea de Media Tensión de 13,2 kV a lo largo de un tramo de 825 metros, que comprende Ruta Provincial 26, calle 16 de Julio y República de Entre Ríos.
El objetivo principal de esta intervención es atender el crecimiento de la demanda energética, disminuir las interrupciones del servicio causadas por la caída de ramas o árboles, y mejorar la calidad del suministro en una zona estratégica de la ciudad.
Los trabajos están a cargo de la empresa Siclyco y se espera su finalización en los próximos días, con puesta en servicio inmediata.
Esta obra se vinculará con una segunda intervención de mayor envergadura, que forma parte del plan integral de Enersa para reforzar la red de Media Tensión en Nogoyá.
Desde Enersa continúan las inversiones en infraestructura eléctrica moderna y segura, reafirmando el compromiso con un suministro confiable y acorde al crecimiento y desarrollo de Entre Ríos.