Enersa avanza con la construcción de sus primeros parques solares en Entre Ríos
Enersa continúa con la construcción de sus primeros parques solares como distribuidora de energía, ubicados en Sauce Pinto y en el predio del autódromo de Sauce Montrull.
Sauce Pinto: la obra en etapa final
En Sauce Pinto, los trabajos se encuentran en la recta final y, si las condiciones climáticas lo permiten, el parque quedará inaugurado en breve. El mismo se conectará al sistema eléctrico provincial, aportando energía limpia y estable para la producción y para los vecinos de la zona.
Ya fueron instalados casi 600 paneles solares y 30 inversores, alcanzando una potencia de 300 kW. Restan únicamente las últimas conexiones a los inversores y a la red.
El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, remarcó: “Estos parques solares marcan un antes y un después en la historia de la Empresa. Como distribuidora estatal, damos un paso firme hacia una matriz energética más limpia, garantizando al mismo tiempo energía de calidad para todos los entrerrianos”.
Sauce Montrull: obras en desarrollo
En el predio del autódromo de Sauce Montrull avanzan las tareas de acomodamiento del suelo, marcado de pilotes y armado de estructuras para el montaje de los paneles. La obra tendrá una dimensión similar a la de Sauce Pinto, con una potencia de 300 kW.
La presidenta comunal de Sauce Montrull, María Daneri, subrayó la relevancia de la iniciativa: “Este proyecto representa desarrollo, innovación y la posibilidad de contar con energía sustentable que beneficiará no solo a la comunidad, sino también a toda la provincia”.
Un hito para la provincia
Con estas iniciativas, Enersa busca estabilizar la red eléctrica y garantizar energía de calidad en Entre Ríos. La puesta en marcha de los parques solares de Sauce Pinto y Sauce Montrull marcará un hito histórico, al ser los primeros desarrollados por la distribuidora estatal, consolidando un paso decisivo hacia una matriz energética más sostenible.