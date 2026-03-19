Enersa avanza con el proyecto de mejora del sistema eléctrico en Nogoyá
El proyecto incluye el tendido de conductores subterráneos de 13,2 kilovatios para nuevos distribuidores, los cuales serán alimentados desde la Estación Transformadora Nogoyá, situada sobre la ruta nacional Nº12, en el área urbana de la ciudad, además de la realización de obras complementarias.
Los trabajos se llevan a cabo en el sector del distribuidor Nogoyá – ruta 26, donde se están realizando tareas de zanjeo, colocación de cables, tuneleado y reparación de veredas.
En total, la obra abarca 17,5 kilómetros de cable subterráneo y se suma equipamiento destinado a optimizar el funcionamiento de la red eléctrica.
El proyecto se desarrolla en siete etapas y solo queda completar una etapa y media para su finalización.
Una vez concluida la obra, el sistema eléctrico de Nogoyá será más sólido, lo que permitirá mejorar la calidad del servicio y respaldar el crecimiento urbano y productivo de la ciudad.